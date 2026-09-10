¿Listo para ver a Penta? Así puedes llegar a la Arena Ciudad de México para ver los shows de WWE y AAA

Tuvieron que pasar más de 10 años para que WWE viniera a México con un show en vivo y este fin de semana los fanáticos de la lucha libre podrán vivir SmackDown, RAW y Triplemania de AAA en la Arena Ciudad de México.

Aunque cada uno de los eventos tendrá combates que los fanáticos han esperado durante meses, la mayor parte de éstos se preparan para ver a Penta Zero Miedo enfrentarse a Roman Reigns por el campeonato mundial pesado de WWE.

Si tú vas a ser uno de los afortunados que consiguió boletos, entonces toma nota de las formas en que puedes llegar al recinto y vivir tres noches de impacto.

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Looks like El Grande Americano has ALL of Mexico behind him heading into TONIGHT'S Mask vs Mask Match at #AAANocheDeLosGrandes 🤩



📺 8PM Mexico & LATAM on Fox One and Fox Tubi

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¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México en transporte público?

Ya sea que vayas a la Arena Ciudad de México este viernes 11 de septiembre para SmackDown, el domingo 13 para Triplemania o el lunes 14 para RAW, así puedes llegar en transporte público:

Estación Ferreria/Arena Ciudad de México de la línea 6 del Metro CDMX

de la línea 6 del Estación Fortuna del Tren Suburbano

Estación Tecnológico de Azcapotzalco o Tepantongo de la línea 6 del Metrobús CDMX

Todas estos puntos están entre cinco y 10 minutos caminando de la Arena Ciudad de México.

¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México en automóvil privado?

Por otro lado, si tu plan es llegar en automóvil, entonces estas son las principales rutas para llegar:

Avenida de las Granjas : es la vía directa que pasa justo frente al recinto de espectáculos

: es la vía directa que pasa justo frente al recinto de espectáculos Avenida Tecnológico y Eje 4 Norte (Ferrería) : sirve de conexión directa si se llega desde la zona de Cuitláhuac o calzada Vallejo

y : sirve de conexión directa si se llega desde la zona de Cuitláhuac o calzada Vallejo Avenida Cuitláhuac o calzada Camarones si se llega desde el sur o poniente de la ciudad ya que conecta directamente con avenida de las Granjas

¿A qué hora abren las puertas de la Arena Ciudad de México para los eventos de la WWE?

Ya sea que tomes transporte público o llegues en automóvil privado, las puertas de la Arena Ciudad de México a partir de las 15:00 horas (tiempo del centro del país) para SmackDown y RAW, ya que el evento iniciará a las 17:30 horas.

Mientras tanto, para Triplemania de AAA abrirán a las 16:45 horas, ya que iniciará el evento a las 18:45 horas.

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