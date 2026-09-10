Llega al finde sin multas: así aplica el Hoy No Circula este 10 de septiembre en CDMX y Edomex

¿Vas a salir este jueves 10 de septiembre? Sal con tiempo si vives en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex) ya que, más allá de las lluvias, algunos automóviles se deben de quedar en casa para evitar multas antes del fin de semana.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los carros que no deben de circular por las principales ciudades del Valle de México:

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 10 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/oZJ0lRIZfq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 10, 2026

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Automóviles exentos del Hoy No Circula este 10 de septiembre

La medida restrictiva aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), ya que si circulas e incumples el Hoy No Circula, entonces puedes ser acreedor a una multa superior a los tres mil pesos.

No obstante, de acuerdo a los reglamentos de tránsito de la CDMX y Edomex, los carros exentos de las medidas son:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX hoy 10 de septiembre?

El Doble Hoy No Circula se aplica únicamente si se activa la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental; no obstante, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que durante las primeras horas el índice de aire y salud es aceptable, es decir, el nivel de riesgo es moderado, por lo que hay que estar al pendiente por si los contaminantes aumentan.

Especialmente, porque para este jueves se pronóstica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco; sin embargo, a lo largo de la tarde habrá lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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