¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de septiembre?: Así están las líneas y estaciones

Estamos a un pasito del fin de semana y este jueves 10 de septiembre ya se registran retrasos en los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en el Metro y Metrobús, lo cual afecta a todos, incluyendo a los que dejan en casa su automóvil por el Hoy No Circula.

Específicamente, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, los usuarios informan, mediante redes sociales, que los retrasos principalmente están en las línea 3, 5, 7, 12, A y B; mientras que las autoridades informan que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y B.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX las líneas 6 y 7 tiene afectaciones por eventos en el norte de la capital del país.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 7 y A presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/eGDuXojwUf — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 10 de septiembre?

07:00 horas: Metro CDMX informa que hay retrasos en las líneas 7 y A

06:41 horas: Metro CDMX informa que hay alta afluencia en la Línea A

06:35 horas: líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B se registra afluencia controlada e n las estaciones

n las estaciones 06:12 horas: Línea B del Metro CDMX con retrasos , principalmente en dirección Buenavista

, principalmente en dirección Buenavista 06:00 horas: Metro CDMX informa que las líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y B habría circulación constante

05:53 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX , principalmente en dirección Barranca del Muerto; autoridades descartan averías

, principalmente en dirección Barranca del Muerto; autoridades descartan averías 05:52 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 12 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:45 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea A del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:32 horas: se agiliza la circulación en la Línea 3 del Metro CDMX debido a retrasos de más de 15 minutos

del Metro CDMX debido a retrasos de más de 15 minutos 05:26 horas: Línea 5 del Metro CDMX con retrasos d e más de 10 minutos; se agiliza la circulación y salida de trenes

e más de 10 minutos; se agiliza la circulación y salida de trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este jueves

05:36 horas: sin servicio de Hospital Infantil La Villa a De Los Misterios de la Línea 6 del Metrobús CDMX

de la Línea 6 del Metrobús CDMX 05:34 horas: sin servicio de Gustavo A. Madero a De Los Misterios de la Línea 7 del Metrobús CDMX por eventos en la zona

del Metrobús CDMX por eventos en la zona 05:06 horas: s in servicio de De los Misterios a Gustavo A. Madero de la línea 7 del Metrobús CDMX

de la línea 7 del Metrobús CDMX 05:01 horas: sin servicio en la estación Hospital Infantil La Villa de la línea 6 del Metrobús CDMX

de la línea 6 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

¿A partir de cuándo estarán cerradas las estaciones de la línea 12 del Metro CDMX?

Las autoridades del Metro CDMX informaron que desde sábado 12 hasta la noche del miércoles 16 de septiembre no habrá servicio en el tramo de las estaciones de Tláhuac a Lomas Estrella de la Línea 12.

Es importante mencionar que el cierre es por la sustitución del aparato de vía 13-23, el cual se ubica entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

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