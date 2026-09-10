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La calidad del aire en CDMX no es buena; hay contaminantes PM2.5

En CDMX se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando la contaminación aumenta y hoy se detectaron partículas contaminantes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando los índices de contaminación aumentan y este jueves la calidad del aire no es buena debido a que se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo esta la calidad del aire en CDMX hoy?

Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a la presencia de partículas contaminantes PM2.5.

Estas partículas son 30 veces más delgadas que un cabello humano y se producen al quemar gasolina, diésel, carbón, madera o basura. Se forman en el aire cuando los gases como óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre reaccionan con la luz y otros elementos.

Debido a que son muy pequeñas la nariz no puede filtrarlas y pueden llegar hasta los pulmones y al torrente sanguíneo. Pueden causar asma, bronquitis, disminución de la función pulmonar, infartos y enfermedades cardiacas.

Los sectores más vulnerables son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores o personas con males cardiacos o respiratorios.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) establece que cuando las partículas contaminantes rebasan los 150 puntos se debe activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula pero hasta el momento las restricciones se mantendrán y solo deberán descansar los autos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

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