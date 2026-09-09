Estudiantes de la Prepa 5 cierran Calzada del Hueso al sur de la CDMX

La tarde de este miércoles 9 de septiembre de 2026 un grupo de jóvenes estudiantes de la Prepa 5 cerraron Calzada del Hueso a las afueras del recinto. Según testimonios en el lugar, una joven habría sido “agredida” por un elemento de seguridad por lo cual, y en respuesta, compañeros de la menor habrían decidido cerrar la calle, sin embargo esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde, hasta el momento no hay versión oficial de las autoridades, pero esto ha provocado caos vial en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Alternativas viales ante cierre de Calzada del Hueso afuera de la Prepa 5

Si planeas o tienes que pasar por esa zona, te recomendamos evitarla por lo que como alternativas viales puedes tomar:

Calzada de Tlalpan

Calzada Acoxpa

Viaducto Tlalpan

División del Norte

Periférico Sur

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.