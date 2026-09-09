No habrá herencia si abandonas a un abuelito; propone el Congreso de la CDMX

Tener tu herencia dependerá de cómo cuidas de los abuelitos de tu familia. Y es que, con el propósito de evitar el abandono familiar, legisladores de la capital del país proponen la creación de Registro de Abandono de Personas Mayores.

Gracias a este registro, las personas que abandonen a una persona de la tercera edad recibirán un castigo por la vía civil y perderán el derecho a su herencia.

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Proponen creación de Registro de Abandono de Personas Mayores

De acuerdo con la propuesta del Registro de Abandono de Personas Mayores, en la capital mexicana, miles de abuelitos sufren el abandono por parte de sus familias. Sin embargo, un vacío legal permite que esos familiares que les negaron alimentos y cuidados reaparezcan para cobrar el patrimonio de la víctima.

Los legisladores señalan que “si no estuviste para cuidarlos en vida, no vas a estar para cobrar su herencia en la muerte”.

¡Desgarrador caso! 🔴 Abuelita de aproximadamente 90 años fue abandonada en su silla de ruedas a la altura del km 15 de la carretera a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Comerciantes y testigos alertaron a las autoridades tras verla sola e indefensa bajo el intenso frío



Te… pic.twitter.com/hP5OcEKnCH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 17, 2025

¿Cuál sería la sanción para quien abandone a abuelos en la CDMX?

De acuerdo con datos de la UNAM y el Consejo Ciudadano, miles de personas adultas en la CDMX sufren el abandono de sus propios familiares, una realidad dolorosa que esta iniciativa busca erradicar. De esta manera, una persona inscrita en el Registro de Abandono de Personas Mayores perderá de forma automática su derecho a su herencia.

El proyecto prevé un mecanismo de cancelación si la persona retoma sus obligaciones de cuidado, enviando un mensaje claro desde el Poder Legislativo local.

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