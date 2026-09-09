¡Cuidado con los choques! Estos son los accidentes viales en la CDMX que afectan el tránsito este 9 de septiembre

Si vas a salir temprano rumbo a tu trabajo o escuela, es importante que consideres que en la CDMX siempre hay mucho tráfico, pero sobre todo, en las avenidas y calles donde suelen ocurrir con mayor frecuencia accidentes viales.

Vialidades como el Anillo Periférico, Circuito Interior, Avenida San Jerónimo, Calzada México-Tacuba suelen ser algunas en las que se registran choques con mayor regularidad. Por esa razón, en adn Noticias, te mantenemos informado para que puedas planear una ruta alterna y llegar a tiempo a tu destino.

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¿Por qué chocan los automovilistas en la CDMX?

De acuerdo con los reportes trimestrales de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, los percances en las vialidades de la capital mexicana suelen ser por:

Exceso de velocidad en vías de acceso controlado

en vías de acceso controlado No respetar los semáforos en los cruces

Lista de los accidentes viales en la CDMX hoy 8 de septiembre

12:27 horas - Se registró choque en Avenida Río Churubusco con dirección al Oriente, a la altura de Sur 105, colonia Popular, alcaldía Iztapalapa.

#PrecauciónVial | Por percance en Av. Río Churubusco con dirección al Oriente a la altura de Sur 105, col. Popular, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/gfphYvFT3u — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2026

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