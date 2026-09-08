Bloqueos y marcha colapsarán calles de CDMX hoy

En la CDMX todos los días se realizan movilizaciones y hoy se tienen previstos bloqueos en algunas alcaldías, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones y sal con tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), integrantes de la Fundación “Un respiro para la vida” se manifestarán a las 10:00 horas en el Monumento a Cuauhtémoc en Av. Paseo de la Reforma y Lucerna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc rumbo a la Cámara de Diputados.

¿Dónde habrá cierres por bloqueos?

Si quieres evitar el tráfico, las calles que estarán cerradas hoy por manifestaciones son:

10:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Comisión Nacional del Agua en Av. Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo, alcaldía Coyoacán.

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Comisión Nacional del Agua en Av. Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo, alcaldía Coyoacán. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

en Monumento a la Madre en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. 13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna , colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo en , colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.