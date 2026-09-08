Charlie y Snoopy llegan a CDMX; ubicación y horario del Starbucks temático de Peanuts

Charlie Brown y Snoopy son personajes muy queridos en México y Starbucks lanzó una colección inspirada en It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown que cumple 60 años y en CDMX hay una sucursal con esta temática y aquí te compartimos todos los detalles para que la visites.

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¿Dónde está el Starbucks con temática de Snoopy?

La cafetería de Starbucks con temática de Snoopy se encuentra ubicada en Eje 6 Sur Tintoreto 5 en la colonia Santa María Nonoalco en la alcaldía Benito Juárez. La forma más sencilla de llegar es en transporte público y la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro es la más cercana.

Tiene un horario de lunes a miércoles de las 06:00 a las 20:00 horas, de jueves a sábado de las 06:00 horas a las 00:00 horas y los domingos de las 07:00 a las 22:00 horas.

Los horarios con menor afluencia son los de la apertura, pero puede variar ya que muchas personas están acudiendo a tomarse la foto.

¿Cuáles son los productos de la colección de Snoopy de Starbucks?

Si estás pensando en ir al Starbucks temático, estos son algunos de los productos que están disponibles como parte de esta colección:

Vaso de vidrio para bebidas frías que incluye adorno para popote de Woodstock, sombrero color calabaza y una bufanda verde de temporada.

Vaso de acero inoxidable con Lucy y Snoopy.

Tumbler The Great Pumpkin con ilustraciones de Snoopy y Woodstock.

Vaso de 24 onzas para bebidas frías con Snoopy, The Great Pumpkin e ilustraciones otoñales.

Taza de cerámica de 14 onzas con los personajes de Peanuts que revela una sorpresa de Snoopy

Tumbler de acero inoxidable de 16 onzas decorado con un dije de Woodstock y un Snoopy

En la colección también puedes encontrar un peluche de Snoopy, un dije para bolso, una mini tote bag y un set de pines esmaltados.

Además las bebidas de temporada son Charlie Brown Frappuccino de Pumpkin Spice con mocha y el Snoopy Frappuccino con crema de vainilla, trozos de galleta y notas de calabaza, Linus Frappuccino de crema de vainilla con Pumpkin Spice y Lucy Frappuccino de matcha con Pumpkin spice, espuma fría de calabaza y un toque de caramelo.

De acuerdo con la información de Starbucks la colección estará disponible a partir del 15 de septiembre.

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