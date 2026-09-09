Si tienes pensado utilizar tu automóvil este miércoles 9 de septiembre de 2026, antes de salir de casa conviene revisar si tu vehículo tiene alguna restricción por el programa Hoy No Circula en Ciudad de México y Estado de México.

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​¿Qué coches no circulan el 9 de septiembre?

El Hoy No Circula aplica este miércoles 9 de septiembre de 2026 para vehículos con engomado ROJO, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 o 2, desde las 05:00 a las 22:00 horas.

Este segundo miércoles de septiembre tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

¿Qué autos sí circulan este miércoles 9 de septiembre de 2026?

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

¿Hay Doble Hoy No Cicrula por mala calidad del aire?

No hay restricciones adicionales declaradas, según el reporte más reciente. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Por no respetar el Hoy No Circula los conductores son acreedores a una multa de entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización).

Este 2026, el valor de cada UMA está establecido en 117.31 pesos, por lo que la multa podría ir de los 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

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