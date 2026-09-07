¿Viajas en el Metro o Metrobús CDMX este 7 de septiembre? Así funcionan las líneas y estaciones hoy

Es lunes 7 de septiembre y las actividades se retoman en la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el transporte público ya que muchos deben de dejar su carro en casa por el Hoy No Circula o simplemente porque es la mejor ruta para llegar a sus compromisos.

Especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las afectaciones comienzan en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A; sin embargo, los usuarios reportan muchos retrasos en la línea 3 y las autoridades informan que se debe a la alta afluencia en las estaciones.

Por su parte, el Metrobús CDMX restableció el servicio en todas las líneas, luego de pasar la noche del domingo con retrasos o cierres debido a las fuertes lluvias.

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B presentan buen avance de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra alta afluencia en la Línea 3, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender… pic.twitter.com/lGibMR1Max — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 7, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

07:31 horas: reportan retrasos en la línea 8 del Metro CDMX

07:28 horas: Metro CDMX reporta buen avance en las líneas 1, 2, 5, 8, 9, A y B; se registra alta afluencia en las líneas 3, 7 y 12

06:50 horas: Metro CDMX reporta buen avance en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, A y B ; la línea 3 tiene altos tiempos de espera

; la 06:45 horas : reportan un tren parado y sin avanzar en la estación Barranca del Muerto en la línea 7 del Metro CDMX

y sin avanzar en la del Metro CDMX 06:32 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B del Metro CDMX, especialmente en dirección Buenavista; autoridades agilizan la circulación de trenes y descarta averías

del Metro CDMX, especialmente en dirección Buenavista; autoridades agilizan la circulación de trenes y descarta averías 06:21 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales 06:00 horas: Metro CDMX informa alta afluencia en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A

05:52 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 1 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:16 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX

05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 7 de septiembre

07:31 horas: se restablece servicio de la estación Gran Canal

07:23 horas: sin servicio en la estación Gran Canal , dirección Villa de Aragón, de la línea 6 por obstrucción de carril confinado del Metrobús CDMX

, dirección Villa de Aragón, de la línea 6 por obstrucción de carril confinado del Metrobús CDMX 06:02 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 , específicamente en la ruta de Buenavista a El Caminero ; autoridades informan que se debe a la carga vehicular sobre avenida Insurgentes

, específicamente en la ; autoridades informan que se debe a la carga vehicular sobre avenida Insurgentes 04:51 horas: se restablece el servicio de las líneas 1, 2, 3, 6 y 7 del Metrobús CDMX tras las fuertes lluvias de la noche del 6 de septiembre

tras las fuertes lluvias de la noche del 6 de septiembre 04:41 horas: se restablece el servicio de la estación Upiicsa de la línea 2 , en ambos sentidos

, en ambos sentidos 04:40 horas: se restablece el servicio en toda la línea 5 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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