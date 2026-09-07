¿Viajas en el Metro o Metrobús CDMX este 7 de septiembre? Así funcionan las líneas y estaciones hoy

Es lunes 7 de septiembre y las actividades se retoman en la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el transporte público ya que muchos deben de dejar su carro en casa por el Hoy No Circula o simplemente porque es la mejor ruta para llegar a sus compromisos.
Especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las afectaciones comienzan en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A; sin embargo, los usuarios reportan muchos retrasos en la línea 3 y las autoridades informan que se debe a la alta afluencia en las estaciones.
Por su parte, el Metrobús CDMX restableció el servicio en todas las líneas, luego de pasar la noche del domingo con retrasos o cierres debido a las fuertes lluvias.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?
- 07:31 horas: reportan retrasos en la línea 8 del Metro CDMX
- 07:28 horas: Metro CDMX reporta buen avance en las líneas 1, 2, 5, 8, 9, A y B; se registra alta afluencia en las líneas 3, 7 y 12
- 06:50 horas: Metro CDMX reporta buen avance en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, A y B; la línea 3 tiene altos tiempos de espera
- 06:45 horas: reportan un tren parado y sin avanzar en la estación Barranca del Muerto en la línea 7 del Metro CDMX
- 06:32 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B del Metro CDMX, especialmente en dirección Buenavista; autoridades agilizan la circulación de trenes y descarta averías
- 06:21 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales
- 06:00 horas: Metro CDMX informa alta afluencia en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:52 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 1 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 05:16 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este 7 de septiembre
- 07:31 horas: se restablece servicio de la estación Gran Canal
- 07:23 horas: sin servicio en la estación Gran Canal, dirección Villa de Aragón, de la línea 6 por obstrucción de carril confinado del Metrobús CDMX
- 06:02 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1, específicamente en la ruta de Buenavista a El Caminero; autoridades informan que se debe a la carga vehicular sobre avenida Insurgentes
- 04:51 horas: se restablece el servicio de las líneas 1, 2, 3, 6 y 7 del Metrobús CDMX tras las fuertes lluvias de la noche del 6 de septiembre
- 04:41 horas: se restablece el servicio de la estación Upiicsa de la línea 2, en ambos sentidos
- 04:40 horas: se restablece el servicio en toda la línea 5 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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