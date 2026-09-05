Autos eléctricos que deben registrarse en CDMX antes del 20 de noviembre 2026 o serán multados

¡Atención! Tal como se anunció desde mayo, a partir del 1 de julio los autos motorizados eléctricos personales (VEMEPES) que se vendan en establecimientos deberán emplacarse. Los que fueron comercializados antes de esa fecha tendrán como plazo hasta el 20 de noviembre para realizar el trámite.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inició el proceso de registro y emplacamiento, por lo que los propietarios de scooters y otros vehículos eléctricos que entren en esta categoría ya pueden realizar el trámite de manera digital. Te explicamos cómo hacerlo para que no seas sancionado.

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¿Qué autos eléctricos deben registrarse?

La regulación contempla a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, que son aquellos capaces de superar los 25 kilómetros por hora y que cuentan con determinadas características de potencia y peso.

Estos vehículos se dividen en dos categorías: los tipo A, con un peso menor a 35 kilos, y los tipo B, que pesan más de 35 kilos y pueden llegar hasta los 350 kilos.

Si utilizas un #VEMEPE o #VEP, deberás regularizarlo para evitar sanciones. 🛵⚡️



☝🏼 Obtén tu Matrícula, Tarjeta de Circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica para transitar de forma segura y conforme a la normativa. Consulta los requisitos y realiza ya tu trámite. 📋🚦 pic.twitter.com/VIUMQhXjrl — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 31, 2026

Quedan fuera de esta obligación aquellos vehículos que no superen los 25 kilómetros por hora, que no tengan 35 kilos de peso y que use un pequeño motor asistido, como determinados tipos de bicicletas eléctricas, motoneta y vehículos con asistencia eléctrica.

Autos eléctricos registro 2026: ¿Cómo se hace?

Esta medida busca regularizar el tránsito de monopatines, scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas que circulan diariamente por las calles, garantizando un mayor orden urbano y protegiendo tanto a peatones como a conductores.

1. Realizar el trámite en línea en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México y enviar:

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Documento que acredite la propiedad del vehículo.

- Archivo XML del CFDI.

- Comprobante de domicilio de la CDMX con antigüedad máxima de 90 días.

2. Esperar la validación de la documentación. Si es aprobada, se recibirán por correo las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago.

3. Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular para presentar y cotejar los documentos originales.

4. Si todo está en orden, se entregarán las placas, tarjeta de circulación y, cuando corresponda, el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Costo de emplacamiento de autos eléctricos en 2026

Para incentivar el cumplimiento de esta obligación, el gobierno capitalino autorizó una reducción del 50% en el costo total del trámite, reconociendo que se trata de transportes ecológicos. De este modo, los usuarios deben pagar únicamente $355 pesos en lugar de los $710 pesos originalmente estipulados.

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