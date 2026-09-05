Calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones y para hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en algunas calles y avenidas, así que si piensas salir te decimos dónde habrá afectaciones.

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Marcha rumbo al Zócalo

Durante el día se llevará a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, se prevé un aforo de 100 personas.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Si quieres evitar el tráfico estas son las calles y horarios donde habrá protestas:

09:00 horas en Plaza de las Tres Culturas en Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas , colonia Tlatelolco, alcaldia Cuauhtémoc.

en Plaza de las Tres Culturas en , colonia Tlatelolco, alcaldia Cuauhtémoc. 10:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Plaza Tlaxcoaque en , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 14:00 horas en la Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en Angela Peralta y Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Canchas Techadas en Av. Aztecas y Rey Moctezuma , colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán.

en la Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en Angela Peralta y Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Canchas Techadas en , colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán. 17:30 horas en Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

en Monumento a la Revolución en colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. En Centro de Cultura Digital en Av. Paseo de la Reforma y Lieja , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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