Normalistas bloquean Eje Central, CDMX, hoy 6 de septiembre; rutas alteras para llegar al centro

¿Tienes que pasar por Eje Central Lázaro Cárdenas? Ve buscan vías alternas, ya que se registra un bloqueo a la altura del Palacio de Bellas Artes, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), durante este domingo 6 de septiembre.

Se trata de un grupo de integrantes de la Escuela Rural Carmen Serdán en Teteles de Ávila Camacho, Puebla, quienes el pasado sábado 5 habrían aceptado liberar dicha vialidad y se trasladaron a la Plaza de Santo Domingo, más cerca de la plancha del Zócalo; sin embargo, regresaron durante las primeras horas de este día.

🚨#AlertaADN | Normalistas regresan a Eje Central



Integrantes de la Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles, Puebla, retomaron el plantón en Eje Central, a la altura de Bellas Artes, tras pasar la noche en Santo Domingo



Reporta Sergio Espinosa (@Sergio_Spinoza) pic.twitter.com/ZZd3KscunR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

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¿Por qué está bloqueado Eje Central Lázaro Cárdenas, CDMX, hoy?

Con información del reporte de Azteca Noticias, Sergio Spinoza, los manifestantes volvieron a cerrar Eje Central al señalar que no obtuvieron respuesta de las autoridades a sus peticiones, indicaron que permanecerán en el punto hasta que sean atendidos.

Entre sus principales demandas está la liberación de su abogado, Alejandro Martínez Martínez, quien está recluido en Puebla. Además piden el cierre de carpetas de investigaciones y acciones penales en contra de estudiantes de la Normal.

El tránsito en la zona se vuelve lento durante este domingo debido a que estacionaron autobuses en las inmediaciones de Bellas Artes y el Centro Histórico.

Vías alternas para evitar Eje Central Lázaro Cárdenas hoy domingo 6 de septiembre

Si tienes que pasar por el lugar, entonces en adn Noticias te contamos cómo evitar la zona:

Si te diriges de sur a norte:

Calle Isabel La Católica (principal ruta para cruzar el Centro Histórico)

(principal ruta para cruzar el Centro Histórico) Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación / Vidal Alcocer)

De poniente a oriente:

Paseo de la Reforma (aunque toma en cuenta que hay paseo dominical y que está afectado el paso del Metrobús CDMX)

(aunque toma en cuenta que hay paseo dominical y que está afectado el paso del Metrobús CDMX) Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón)

(Mosqueta / Rayón) Artículo 123

De oriente a poniente:

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 2 Sur (Dr. Río de la Loza)

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