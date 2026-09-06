¿Tomarás Metro o Metrobús CDMX hoy? Retrasos por lluvia y cierres de estaciones este 6 de septiembre

¿Vas a salir? Ten mucha paciencia porque, aunque es domingo 6 de septiembre y día de estar en la familia, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya presenta afectaciones por condiciones climáticas y eventos en distintos puntos de la urbe.
En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene principalmente retrasos en las líneas 8, A y B debido a lluvias en la capital, por lo que los trenes redujeron su velocidad.
Mientras que hay estaciones cerradas en la línea 2 del Metrobús CDMX, así como cambios en la circulación de la línea 7.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 6 de septiembre?
- 08:17 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en la línea 3 del Metro CDMX
- 07:54 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metro CDMX
- 07:45: también se reportan retrasos en la línea 4 del Metro CDMX
- 07:35 horas: activan marcha de seguridad en las líneas 8, A y B del Metro CDMX por lluvia en la CDMX
- 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este domingo
- 08:12 horas: continúa el servicio de Indios Verdes /Hospital Infantil La Villa a La Diana en la Línea 7 del Metrobús CDMX
- 05:10 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte en la línea 7 del Metrobús por paseo dominical
- 05:00 horas: no habrá servicio en la estación Upiicsa, en ambos sentidos, de la línea 2 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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