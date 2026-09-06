¿Tomarás Metro o Metrobús CDMX hoy? Retrasos por lluvia y cierres de estaciones este 6 de septiembre

¿Vas a salir? Ten mucha paciencia porque, aunque es domingo 6 de septiembre y día de estar en la familia, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya presenta afectaciones por condiciones climáticas y eventos en distintos puntos de la urbe.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene principalmente retrasos en las líneas 8, A y B debido a lluvias en la capital, por lo que los trenes redujeron su velocidad.

Mientras que hay estaciones cerradas en la línea 2 del Metrobús CDMX, así como cambios en la circulación de la línea 7.

#AvisoMetro



Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Línea 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 6 de septiembre?

08:17 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en la línea 3 del Metro CDMX

07:54 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metro CDMX

07:45: también se reportan retrasos en la línea 4 del Metro CDMX

07:35 horas: activan marcha de seguridad en las líneas 8, A y B del Metro CDMX por lluvia en la CDMX

por lluvia en la CDMX 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

🔔¡Tómalo en cuenta!



Por trabajos de mantenimiento, hoy sábado 5 y mañana domingo 6 de septiembre, la estación UPIICSA de Línea 2, no brindará servicio. 🚍🚧👷🏻‍♂️



Más información en👇🏻🚍 https://t.co/3EhLMMBreh pic.twitter.com/Rg8XxH9dw8 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 5, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

08:12 horas: continúa el servicio de Indios Verdes /Hospital Infantil La Villa a La Diana en la Línea 7 del Metrobús CDMX

en la Línea 7 del Metrobús CDMX 05:10 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte en la línea 7 del Metrobús por paseo dominical

en la línea 7 del Metrobús por paseo dominical 05:00 horas: no habrá servicio en la estación Upiicsa , en ambos sentidos, de la línea 2 del Metrobús CDMX

, en ambos sentidos, de la línea 2 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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