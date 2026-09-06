Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Edomex, deja decenas de heridos y muertos
/Ciudad/Nota

¿Tomarás Metro o Metrobús CDMX hoy? Retrasos por lluvia y cierres de estaciones este 6 de septiembre

Es domingo y día de estar con la familia o amigos, pero el transporte público presenta retrasos por condiciones climáticas y eventos en la CDMX

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a salir? Ten mucha paciencia porque, aunque es domingo 6 de septiembre y día de estar en la familia, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya presenta afectaciones por condiciones climáticas y eventos en distintos puntos de la urbe.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene principalmente retrasos en las líneas 8, A y B debido a lluvias en la capital, por lo que los trenes redujeron su velocidad.

Mientras que hay estaciones cerradas en la línea 2 del Metrobús CDMX, así como cambios en la circulación de la línea 7.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 6 de septiembre?

  • 08:17 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en la línea 3 del Metro CDMX
  • 07:54 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metro CDMX
  • 07:45: también se reportan retrasos en la línea 4 del Metro CDMX
  • 07:35 horas: activan marcha de seguridad en las líneas 8, A y B del Metro CDMX por lluvia en la CDMX
  • 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

  • 08:12 horas: continúa el servicio de Indios Verdes /Hospital Infantil La Villa a La Diana en la Línea 7 del Metrobús CDMX
  • 05:10 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte en la línea 7 del Metrobús por paseo dominical
  • 05:00 horas: no habrá servicio en la estación Upiicsa, en ambos sentidos, de la línea 2 del Metrobús CDMX
  • 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Este sábado se llevarán a cabo movilizaciones sociales en diferentes alcaldías por lo que habrá cortes a la circulación en calles y avenidas, así que te recomendamos tomar previsiones.