En CDMX diario hay manifestaciones y de acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se llevarán a cabo bloqueos en algunas alcaldías, conoce qué calles tendrán afectaciones y a qué hora.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX

Para hoy se tienen programadas las siguientes manifestaciones que provocarán cortes a la circulación.

Integrantes de la Plataforma 4:20 realizarán una manifestación a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

en el Monumento a la Madre en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Movimiento de Regeneración Sindical llevará a cabo un bloqueo en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas en CDMX

Además se llevarán a cabo rodadas ciclistas en los siguientes puntos:

A las 06:00 horas en People for Bikes “Polanco”, en Goldsmith No. 53 , colonia Polanco III Sección con rumbo a la Caseta la Venta, Carretera México -Toluca, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

en People for Bikes “Polanco”, en , colonia Polanco III Sección con rumbo a la Caseta la Venta, Carretera México -Toluca, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa. A las 20:00 horas en el Kiosco de la Alameda Central con rumbo a el “Último Mural de Orozco”, Centro Urbano Presidente Alemán, alcaldía Benito Juárez.

Así que si en tu ruta diaria se encuentra alguna de estas calles te recomendamos salir con tiempo o buscar alternativas viales para que no te quedes varado en el tráfico.

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