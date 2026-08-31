Metrobús CDMX: La forma de pago que NO funciona y te puede retrasar hoy 31 de agosto

¿Vas a viajar en el Metrobús de la CDMX? Toma nota, porque este lunes 31 de mayo no podrás pagar tu acceso con tarjetas bancarias. Por esta razón, el sistema de transporte de la capital mexicana recomendó a los usuarios utilizar las dos modalidades de su tarjeta de movilidad para ingresar.

Si piensas usar el Metrobús CDMX para regresar a casa, durante la tarde de este lunes, sigue las siguientes recomendaciones.

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¿Por qué no funcionan las tarjetas bancarias en el Metrobús CDMX?

Desde la noche de ayer, varios usuarios reportaron que no podían ingresar al Metrobús CDMX pagando con su tarjeta bancaria. Las máquinas de cobro en los torniquetes marcaban “tarjeta rechazada” cuando algún usuario intentaba ingresar con esta forma de pago.

⚠️ AVISO ⚠️



Presentamos problemas técnicos en el acceso con métodos bancarios en toda la red de Metrobús. El acceso es únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.



Tenemos detectada la incidencia y estamos trabajando para restablecer este método de ingreso lo antes… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 31, 2026

Aunque aún no se determina el origen de la falla, el Metrobús de la CDMX informó que ya se encuentran revisando estos problemas técnicos. Por medio de un comunicado en redes sociales, el servicio de transporte público informó a los capitalinos que esta falla se presenta en todas las estaciones de sus 7 líneas activas.

“Tenemos detectada la incidencia y estamos trabajando para restablecer este método de ingreso lo antes posible. Sentimos las molestias”, señalaron.

¿Cómo puedo pagar en el Metrobús CDMX?

En su comunicado, el Metrobús de la CDMX informó que, por el momento, sólo se permitirá el acceso con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

También era posible ingresar con la tarjeta de Movilidad virtual que puedes obtener si descargas en tu celular la app del Gobierno de la CDMX.

¿Cómo recargar la tarjeta de movilidad?

App CDMX

Abre la App CDMX y selecciona Recarga Tarjeta MI

y selecciona Da clic en continuar y coloca tu tarjeta física en la parte trasera de tu celular para escanear el saldo actual

Selecciona el monto que deseas abonar

Elige tu método de pago (tarjeta de débito o crédito) e ingresa tus datos

Una vez aprobado el pago, vuelve a acercar la tarjeta a la parte trasera de tu celular para que se asigne el nuevo saldo

Mercado Pago

Entra a la aplicación y presiona Recargar transporte

y presiona Acerca la tarjeta a la parte posterior de tu teléfono

Elige el monto y autoriza el pago con tu saldo digital o tarjeta bancaria

Mantén la tarjeta cerca del celular un momento más para finalizar la acreditación

Estación del Metrobús

Simplemente inserta tu tarjeta en la ranura de la máquina

de la máquina Oprime el botón Recarga

Inserta las monedas o billetes

Oprime Recargar y listo

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