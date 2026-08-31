EN VIVO: Calles que están cerradas en este regreso a clases por bloqueos; marcha de maquineros paralizará la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se enfrentará a grandes complicaciones viales hoy 31 de agosto debido a bloqueos y la marcha de maquineros que provocarán el cierre de calles en este regreso a clases.
¿De dónde saldrá la marcha de maquineros?
A las 11:00 de la mañana el Movimiento Plural de Maquineros realizará una marcha que saldrá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación.
Los integrantes del movimiento exigen el cese de las acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo. Además, solicitan el reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento popular como un medio legítimo de sustento familiar.
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Bloqueos en la CDMX hoy lunes
- Circuito Interior con tránsito abundante de Calzada Ignacio Zaragoza hasta Eje 1 Norte
- Avenida Sur 122 con reducción de carriles por obras
- Cerrada la circulación sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta avenida de las Torres
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