EN VIVO: Calles que están cerradas en este regreso a clases por bloqueos; marcha de maquineros paralizará la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se enfrentará a grandes complicaciones viales hoy 31 de agosto debido a bloqueos y la marcha de maquineros que provocarán el cierre de calles en este regreso a clases.

¿De dónde saldrá la marcha de maquineros?

A las 11:00 de la mañana el Movimiento Plural de Maquineros realizará una marcha que saldrá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación.

Los integrantes del movimiento exigen el cese de las acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo. Además, solicitan el reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento popular como un medio legítimo de sustento familiar.

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Bloqueos en la CDMX hoy lunes

Circuito Interior con tránsito abundante de Calzada Ignacio Zaragoza hasta Eje 1 Norte

con tránsito abundante de Calzada Ignacio Zaragoza hasta Avenida Sur 122 con reducción de carriles por obras

con reducción de carriles por obras Cerrada la circulación sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta avenida de las Torres

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