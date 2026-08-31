EN VIVO: Regreso a Clases 2026 genera retrasos en el Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 31 de agosto

Si tienes que salir de tu casa este lunes 31 de agosto por el Regreso a Clases 2026 o porque debes de ir al trabajo, entonces ten mucha paciencia porque ya se registran afectaciones en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Específicamente, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX la línea 3 presenta afectaciones durante la mañana debido a la revisión de un tren, lo que provoca molestias para los usuarios; sin embargo, no es la única línea con retrasos.

Por su parte, en el Metrobús CDMX se informó que por tareas de reencarpetamiento no había servicio en la estación Circuito, en ambas direcciones, de la línea 3 y aunque se restableció, sigue generando retrasos.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2 5,, 6, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/GOEqd8xy9D — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 31, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 31 de agosto

¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto?

06:40 horas: usuarios siguen reportando retrasos en las líneas 3, 9, A y B pese a los avisos de las autoridades

pese a los avisos de las autoridades 06:38 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 7 del Metro CDMX; autoridades agilizan circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades agilizan circulación de los trenes 06:36 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX debido a la revisión de un tren de las vías

debido a la revisión de un tren de las vías 06:07 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea B del Metro CDMX; autoridades informan que agilizan la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades informan que agilizan la circulación de los trenes 06:05 horas: el retiro de un tren en la línea 8 del Metro CDMX provoca afectaciones para los usuarios

del Metro CDMX provoca afectaciones para los usuarios 06:02 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A

05:55 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX ; autoridades informan que se agiliza la circulación de los trenes

; autoridades informan que se agiliza la circulación de los trenes 05:50 horas: retrasos de más de 15 minutos en la Línea 3 del Metro CDMX debido al retiro de un tren por revisión

del Metro CDMX debido al retiro de un tren por revisión 05:00 horas: inicia servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metro CDMX este lunes

🟢AVISO L3



2️⃣Al momento, se restablece el servicio en Circuito, ambas direcciones. (Actualización 06:37 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMAToJ #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 31, 2026

06:37 horas: se restablece la estación Circulación de la línea 3 del Metrobús CDMX

de la línea 3 del Metrobús CDMX 06:00 horas: usuarios en redes sociales reportan afectaciones en la línea 1 del Metrobús CDMX

05:02 horas: sin servicio en la estación Circuito en la línea 3 del Metrobús CDMX

en la línea 3 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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