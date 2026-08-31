EN VIVO: Regreso a Clases 2026 genera retrasos en el Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 31 de agosto

Si tienes que salir de tu casa este lunes 31 de agosto por el Regreso a Clases 2026 o porque debes de ir al trabajo, entonces ten mucha paciencia porque ya se registran afectaciones en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Específicamente, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX la línea 3 presenta afectaciones durante la mañana debido a la revisión de un tren, lo que provoca molestias para los usuarios; sin embargo, no es la única línea con retrasos.
Por su parte, en el Metrobús CDMX se informó que por tareas de reencarpetamiento no había servicio en la estación Circuito, en ambas direcciones, de la línea 3 y aunque se restableció, sigue generando retrasos.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 31 de agosto
¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto?
- 06:40 horas: usuarios siguen reportando retrasos en las líneas 3, 9, A y B pese a los avisos de las autoridades
- 06:38 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 7 del Metro CDMX; autoridades agilizan circulación de los trenes
- 06:36 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX debido a la revisión de un tren de las vías
- 06:07 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea B del Metro CDMX; autoridades informan que agilizan la circulación de los trenes
- 06:05 horas: el retiro de un tren en la línea 8 del Metro CDMX provoca afectaciones para los usuarios
- 06:02 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:55 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX; autoridades informan que se agiliza la circulación de los trenes
- 05:50 horas: retrasos de más de 15 minutos en la Línea 3 del Metro CDMX debido al retiro de un tren por revisión
- 05:00 horas: inicia servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metro CDMX este lunes
- 06:37 horas: se restablece la estación Circulación de la línea 3 del Metrobús CDMX
- 06:00 horas: usuarios en redes sociales reportan afectaciones en la línea 1 del Metrobús CDMX
- 05:02 horas: sin servicio en la estación Circuito en la línea 3 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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