Sin multas en el Regreso a Clases 2026: así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 31 de agosto

No importa si tienes hijos o tú mismo eres parte del Regreso a Clases 2026 o incluso si tomas transporte público, este lunes 31 de agosto vuelve la normalidad tanto a la Ciudad de México (CDMX) como al Estado de México (Edomex), eso significa que sigue aplicando el programa Hoy No Circula.
Para este día, de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que se queda en casa son:
- Engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Horario en que aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
La medida aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de incumplir con las medidas pueden ser acreedores a una multa superior a los tres mil pesos, de acuerdo a los Reglamentos de Tránsito de la CDMX y el Edomex.
No obstante, existen carros que están exentos de la medida y son:
- Holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Se activará el Doble Hoy No Circula este lunes 31 de agosto?
Para que aplique el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex entonces se tiene que activar la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental; sin embargo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que el índice de aire y salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que no habría cambios en el Hoy No Circula.
Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día, aunque el pronóstico del clima para el Valle de México marca que el lunes será con ambiente nublado y fresco con mucha probabilidad de lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.