Sin multas en el Regreso a Clases 2026: así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 31 de agosto

No importa si tienes hijos o tú mismo eres parte del Regreso a Clases 2026 o incluso si tomas transporte público, este lunes 31 de agosto vuelve la normalidad tanto a la Ciudad de México (CDMX) como al Estado de México (Edomex), eso significa que sigue aplicando el programa Hoy No Circula.

Para este día, de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que se queda en casa son:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 31 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1HbZooA32M — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 31, 2026

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Horario en que aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La medida aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de incumplir con las medidas pueden ser acreedores a una multa superior a los tres mil pesos, de acuerdo a los Reglamentos de Tránsito de la CDMX y el Edomex.

No obstante, existen carros que están exentos de la medida y son:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Se activará el Doble Hoy No Circula este lunes 31 de agosto?

Para que aplique el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex entonces se tiene que activar la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental; sin embargo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que el índice de aire y salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que no habría cambios en el Hoy No Circula.

Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día, aunque el pronóstico del clima para el Valle de México marca que el lunes será con ambiente nublado y fresco con mucha probabilidad de lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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