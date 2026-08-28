Un hombre de aproximadamente 55 años murió la mañana de este viernes mientras viajaba a bordo de una unidad de la Línea 7 del Metrobús en la Ciudad de México.

El pasajero se encontraba dentro del transporte al momento en el que se desvaneció, justo cuando la unidad estaba por llegar a la estación Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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¿Qué pasó HOY en el Metrobús Campo Marte?

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando la unidad 811 de la Línea 7 se aproximaba a la terminal Campo Marte, ubicada en la zona de Paseo de la Reforma.

De acuerdo con los reportes, el pasajero perdió el conocimiento mientras permanecía sentado dentro del autobús.

Al percatarse de que el hombre no reaccionaba, otros usuarios alertaron al conductor sobre lo ocurrido. La unidad llegó a la zona de la estación y posteriormente se solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Servicios de emergencia llegaron a Campo Marte

Personal de atención médica llegó hasta el lugar para revisar al pasajero, pero después de realizar la valoración correspondiente se confirmó que ya había fallecido.

Algunas versiones apuntaron a que pudo haber sufrido un problema cardíaco; sin embargo, no se ha confirmado el motivo.

Autoridades realizan las investigaciones por muerte en Metrobús

Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada por las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el hecho es tratado como una muerte ocurrida dentro del Metrobús.

Mediante un comunicado, el Metrobús envió un mensaje a la familia del hombre fallecido dentro del transporte público.

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