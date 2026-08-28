Hoy No Circula viernes: autos que descansan este 28 de agosto

Último viernes del mes y qué mejor manera de cerrar la semana que evitando multas por el programa Hoy No Circula. Por ello, te recomendamos revisar los vehículos que descansan este viernes 28 de agosto.

El programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, por lo que si tienes pensado salir en tu vehículo, primero verifica si puedes hacerlo.

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¿Qué carros no pueden circular HOY viernes 28 de agosto?

Si vas a la oficina o a la escuela y te preguntas, ¿qué carros no circulan hoy? Los autos con engomado azul, terminación placa 9 y 0 y holograma 1 y 2 no podrán transitar este viernes.

La medida para estos vehículos aplica desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de este viernes, por lo que no podrás usar tu vehículo en este periodo.

¿Qué autos sí pueden salir este viernes 28 de agosto?

Aunque vale la pena aclarar que las restricciones del Hoy No Circula no aplican para todos los vehículos, teniendo sus excepciones.

Si tu automóvil cumple con alguna de estas condiciones, sí puede circular este viernes 28 de agosto:

Holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Unidad de emergencia

Transporte público

HNCV Vehículos que no pueden salir este viernes 28 de agosto. (CAMegalopolis/X)

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Te recordamos que en caso de incumplir con las medidas del Hoy No Circula, serás infraccionado y deberás pagar una multa que supera los 3 mil pesos.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, si no respetas el Hoy No Circula deberás pagar de 20 a 30 UMAs, lo que representa de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

Pero además de esta sanción económica, tu vehículo será llevado al depósito vehicular y deberás pagar los días de estancia (aumentando el pago de la multa).

Así que ya sabes, antes de salir de casa revisa el Hoy No Circula y evita multas costosas.

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