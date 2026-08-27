Hoy No Circula 27 de agosto: ¿qué autos no circulan este jueves?

El fin de mes está cada vez más cerca y qué mejor manera de cerrar agosto que sin pagar multas por no cumplir el programa Hoy NoCircula, por ello, es importante que revises las restricciones impuestas para este jueves 27 de agosto.

Vale la pena recordar que la implementación del Hoy No Circula tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se prohíbe a ciertos vehículos circulares; estos carros no pueden salir este jueves 27 de agosto.

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Hoy No Circula: ¿Qué carros no circulan jueves 27 de agosto?

De acuerdo con lo establecido en el calendario del programa Hoy No Circula, estos vehículos no tienen permitido salir este jueves 27 de agosto:

Engomado verde Terminación de placas 1 y 2 Holograma de verificación 1 y 2

Recuerda que la restricción por el Hoy No Circula comienza desde las 5:00 am y termina a las 10:00 pm de este jueves 27 de agosto.

¿Qué vehículos sí pueden salir este jueves 27 de agosto?

Vale la pena mencionar que no todos los vehículos son parte de estas prohibiciones por parte del Hoy No Circula.

Si tu vehículo tiene holograma 00 y 0, es eléctrico e híbrido o es una unidad de emergencia y transporte público, no les aplica la restricción.

Aunque esto puede cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la contingencia, pues las restricciones podrían sufrir modificaciones.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán circular este jueves 27 de agosto en la Ciudad de México y estos municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Así que antes de salir de casa, verifica la placa de tu vehículo y evita multas por incumplir el programa Hoy No Circula.

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