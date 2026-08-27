Hay contaminación por partículas PM10 que dañan la calidad del aire en CDMX hoy

En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de analizar cómo se encuentra la calidad del aire y hoy hay altos índices de contaminación, conoce si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que se detectaron partículas contaminantes PM10 que son diminutos fragmentos sólidos o líquidos de polvo, ceniza, hollín o polen que flotan en el aire y son inhalados.

Estos contaminantes provienen de la erosión, brisa marina y los incendios forestales, entran por la nariz y boca y pueden causar irritación, tos, estornudos y pueden agravar las enfermedades como el asma.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las que determinan cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando el ozono supera los 155 partes por billón y las partículas PM10 superan los 150 puntos en el índice de la calidad del aire.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active el Doble Hoy No Circula por lo que los únicos vehículos con restricciones son los holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 27 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/bv324NNlAH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 27, 2026

Se recomienda a la población evitar las actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas contaminantes.

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