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/Ciudad/Nota

Lista de calles cerradas por 13 bloqueos que habrá en CDMX hoy

Para que todos los automovilistas tomen previsiones la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones programada para hoy.

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Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX todos los días se llevan a cabo movilizaciones sociales y para que los automovilistas tomen previsiones, se publica la Agenda de Movilizaciones con las calles que tendrán cierres por bloqueos y hoy habrá 13 por lo que se prevé que haya tráfico pesado en varias zonas.

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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?

De acuerdo con la información, hoy se llevarán a cabo bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX y estas son las vialidades que tendrán cortes a la circulación:

  • 08:30 horas en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
  • 09:00 horas en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 10:00 horas en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan.
  • 11:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
  • 12:00 horas en Dinamarca No. 84, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 14:00 horas en Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
  • 15:00 horas en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 15:30 horas en San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.
  • 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
  • Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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