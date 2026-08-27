Lista de calles cerradas por 13 bloqueos que habrá en CDMX hoy

En la CDMX todos los días se llevan a cabo movilizaciones sociales y para que los automovilistas tomen previsiones, se publica la Agenda de Movilizaciones con las calles que tendrán cierres por bloqueos y hoy habrá 13 por lo que se prevé que haya tráfico pesado en varias zonas.
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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?
De acuerdo con la información, hoy se llevarán a cabo bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX y estas son las vialidades que tendrán cortes a la circulación:
- 08:30 horas en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- 09:00 horas en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
- 10:00 horas en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan.
- 11:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- 12:00 horas en Dinamarca No. 84, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
- 14:00 horas en Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
- 15:00 horas en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- 15:30 horas en San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.
- 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
- Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
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