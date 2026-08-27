EN VIVO: Retrasos en las líneas 3, 6 y A del Metro CDMX; Metrobús sin contratiempos hoy 27 de agosto

¡No llegues tarde a tu trabajo! Si te tocó dejar tu automóvil en casa por el Hoy No Circula, ten mucha paciencia porque ya se reportan retrasos en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el Metro y Metrobús.
Específicamente, los usuarios dieron a conocer en redes sociales que los tiempos de espera van desde los 10 hasta los 15 minutos en las líneas 3, 6 y A del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
Mientras tanto, hasta el momento no se han dado a conocer si existen retrasos en el Metrobús.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX este jueves 27 de agosto
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 27 de agosto?
- 07:49 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en estaciones de la línea 1 del Metro CDMX
- 07:49 horas: agilizan circulación de trenes en la línea 12 del Metro CDMX tras reportes de retrasos
- 07:20 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 12
- 06:00 horas: Metro CDMX informa que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B
- 05:37 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 6 del Metro CDMX; autoridades informan que se agiliza la circulación para evitar los altos tiempos de espera
- 05:29 horas: se agiliza la circulación de trenes en la línea 3 del Metro CDMX tras reportes de retrasos
- 05:28 horas: reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX
- 05:14 horas: agilizan la circulación en la línea B del Metro CDMX tras reporte de retrasos
- 05:00 horas: inicia la operación del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este jueves
- 04:30 horas: inicia la operación del Metrobús CDMX
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