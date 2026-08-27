EN VIVO: Retrasos en las líneas 3, 6 y A del Metro CDMX; Metrobús sin contratiempos hoy 27 de agosto

¡No llegues tarde a tu trabajo! Si te tocó dejar tu automóvil en casa por el Hoy No Circula, ten mucha paciencia porque ya se reportan retrasos en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el Metro y Metrobús.

Específicamente, los usuarios dieron a conocer en redes sociales que los tiempos de espera van desde los 10 hasta los 15 minutos en las líneas 3, 6 y A del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

Mientras tanto, hasta el momento no se han dado a conocer si existen retrasos en el Metrobús.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX este jueves 27 de agosto

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 27 de agosto?

07:49 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en estaciones de la línea 1 del Metro CDMX

del Metro CDMX 07:49 horas: agilizan circulación de trenes en la línea 12 del Metro CDMX tras reportes de retrasos

del Metro CDMX tras reportes de retrasos 07:20 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 12

06:00 horas: Metro CDMX informa que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B

en las 05:37 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 6 del Metro CDMX; autoridades informan que se agiliza la circulación para evitar los altos tiempos de espera

del Metro CDMX; autoridades informan que se agiliza la circulación para evitar los altos tiempos de espera 05:29 horas: se agiliza la circulación de trenes en la línea 3 del Metro CDMX tras reportes de retrasos

del Metro CDMX tras reportes de retrasos 05:28 horas: reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:14 horas: agilizan la circulación en la línea B del Metro CDMX tras reporte de retrasos

del Metro CDMX tras reporte de retrasos 05:00 horas: inicia la operación del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este jueves

04:30 horas: inicia la operación del Metrobús CDMX

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