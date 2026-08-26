Hoy No Circula miércoles 26 de agosto de 2026: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

¿Otra vez el Hoy No Circula? Sí y este miércoles 26 de agosto hay autos que tendrán que quedarse guardaditos, así que antes de sacar las llaves, prender el motor y lanzarte a la calle como si nada hubiera pasado, mejor revisa tu placa, porque podrías llevarte una sorpresa y no precisamente de las bonitas.

Este miércoles, algunos conductores tendrán que darle descanso obligatorio a su vehículo entre las 5:00 y las 22:00 horas y ojo, porque si tu auto está entre los que no pueden circular, salir “nomás tantito” podría terminar en una multa que te haga extrañar todavía más esos kilómetros que no recorriste.

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¿Qué autos No CIRCULAN este 26 de agosto?

Si este miércoles 26 de agosto de 2026 tienes pensado sacar el auto, primero revisa la placa y el holograma.

El Hoy No Circula tendrá restricciones para determinados vehículos en la Ciudad de México y municipios del Estado de México donde opera el programa.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que quienes no cumplan con las condiciones para circular deberán dejar el automóvil en casa durante ese periodo.

Este miércoles descansan los vehículos que tengan:

• Engomado rojo

• Placas con terminación 3 y 4

• Holograma de verificación 1 o 2

La restricción forma parte del calendario habitual del Hoy No Circula y aplica en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios del Edomex donde está vigente el programa.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

El horario de restricción para este miércoles es de 5:00 a 22:00 horas.

Esto significa que los vehículos afectados no deben circular durante ese periodo, por lo que conviene tomar previsiones si tienes que trasladarte temprano o regresar a casa por la noche.

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción, pues, entre las excepciones se encuentran los automóviles con holograma 0 y 00, además de vehículos eléctricos e híbridos, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, servicios y transporte, entre otros casos contemplados por las autoridades.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restringida la circulación puede generar una multa y otras sanciones previstas por la normativa vigente.

Algunas referencias publicadas para 2026 sitúan la sanción por incumplir el programa por encima de los 3 mil pesos, además de que el vehículo podría ser remitido al depósito en determinadas circunstancias.

Así que antes de arrancar el miércoles, vale la pena revisar tres cosas: terminación de placa, color del engomado y holograma.

Si los tres coinciden con la restricción, mejor deja el auto descansando y evita una multa que pueda pegarle más fuerte al bolsillo.

Así que ya sabes, si tu placa termina en 3 o 4 y tu holograma es 1 o 2, este miércoles tu carro tiene permiso oficial para no hacer absolutamente nada, déjalo descansar, tú también respira y, sobre todo, evita que un paseo improvisado termine en una visita nada turística al corralón.

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