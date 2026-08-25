En la CDMX todos los días se realiza un monitoreo de la calidad del aire para que en caso de que aumenten los índices de partículas contaminantes se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, y este martes hay partículas PM2.5.

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¿Cómo esta la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que hay partículas contaminantes PM2.5.

Estas partículas provienen de la combustión vehicular, fábricas e incendios forestales y dañan gravemente la salud debido a que son muy pequeñas y logran ingresar a los pulmones y entrar al torrente sanguíneo.

Agravan el asma, la bronquitis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Aumenta el riesgo de sufrir infartos, embolias e hipertensión pulmonar

Modifican el ADN, generan inflamación crónica y son considerados agentes cancerígenos

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las que determinan cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y por ahora como no se han rebasado los índices establecidos no se prevé que haya Doble Hoy No Circula.

Así que las restricciones vehiculares aplican de manera normal y solo descansan los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

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