Bloqueos provocarán cierres viales en 5 alcaldías de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones y hoy se tienen previstos cierres viales por bloqueos en 5 alcaldías de CDMX, así que habrá tráfico pesado en algunas zonas.

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¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información, estarán cerradas las siguientes calles en estos horarios:

Siembra Cultura A.C realizará a una manifestación a las 09:00 horas en Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

en Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Colectiva “Las Tonatzin” llevarán a cabo un bloqueo a las 10:30 horas en la Coordinación Territorial Iztapalapa 10 en Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur Av. de las Torres , colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa.

en la Coordinación Territorial Iztapalapa 10 en , colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa. Unión de la Juventud Revolucionaria de México se manifestarán a las 11:00 horas en Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48 , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

en Secretaría de Gobernación en , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Comité plural por la libertad de Ernesto Ruffo llevará a cabo una movilización a las 11:00 horas en la Fiscalía General de la República en Dr. Velasco No. 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en la Fiscalía General de la República en colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” llevarán a cabo un bloqueo a las 11:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Plataforma 4:20 se manifestarán a las 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Movimiento de Regeneración Sindical se manifestarán durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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