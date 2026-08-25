Martes sin multas: así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 25 de agosto

¿Sabes si tu automóvil tiene que descansar este martes 25 de agosto? Más allá de las fuertes lluvias, el programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Estos son los carros que deben descansar:

Engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Hologramas 1 y 2

La medida aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país). Aquellos que cumplan con estas características y salgan de sus casas pueden ser acreedores a una multa superior a los tres mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 25 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/p2YPXc6oSX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 25, 2026

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Automóviles exentos del Hoy No Circula este martes 25 de agosto

En cambio, aquellos que guardarán lo que les resta de quincena son los vehículos que exentan a este programa ambiental de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe):

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay posibilidad de activarse Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX?

Una de las mayores dudas de los capitalinos de las 16 alcaldías es conocer si se activará el Doble Hoy No Circula por la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental; sin embargo, este martes esto podría no pasar debido a las condiciones meteorológicas en el Valle de México.

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el índice de aire y salud es bueno, eso quiere decir que el nivel de riesgo para la salud es bajo. Se trata de buenas noticias, aunque esto puede cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda estar al pendiente por si tu auto tiene que descansar un día extra en la semana.

Conviene recordar que las lluvias no cesan ni en la CDMX ni en el Edomex, por lo que ahorra tu quincena este martes, evita multas y maneja con precaución.

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