Si eres automovilista te recordamos que este viernes el Hoy No Circula esta vigente y hay restricciones vehiculares en la CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas, los autos que no lo respeten serán acreedores a una costosa multa.

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¿Qué autos no circulan el viernes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hoy no pueden circular los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Los únicos que pueden transitar todos los días son los holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos y los servicios de emergencia y transporte público.

Los automovilistas que sean sorprendidos circulando cuando les toca descansar serán retirados de la circulación y llevados al corralón donde tendrán que pagar para sacar el vehículo además de la multa correspondiente que va de entre 2 mil a 3 mil pesos.

Precio y fechas de la verificación vehicular en CDMX y Edomex

Es importante que tomes en cuenta que todos los autos deben verificar dos veces al año, esto con el objetivo de corroborar que se encuentran en buenas condiciones y no contaminan. Este es el calendario para los próximos meses:

Agosto-septiembre: Rosa terminación 7 y 8

Septiembre-octubre: Rojo terminación 3 y 4

Octubre-noviembre: Verde terminación 1 y 2

Noviembre-diciembre: Azul terminación 9 y 0

En la CDMX la verificación es de pago único de 765 pesos para cualquier holograma (00, 0, 1 o 2). En el Edomex el precio varía según el holograma: mil 197 pesos (00), 610 pesos (0), y 469 pesos (1 y 2).

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