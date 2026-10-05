Calidad del aire hoy en CDMX: Así se encuentra este lunes 5 de octubre

La calidad del aire en Ciudad de México y su zona conurbada es BUENA durante la tarde-noche de este lunes 5 de octubre de 2026, de acuerdo con el reporte del Índice AIRE y SALUD.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) informó que las condiciones registradas en la capital y municipios conurbados representan un riesgo bajo para la salud, por lo que no se reporta, con base en este indicador, una situación generalizada de contaminación elevada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

A las 18:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es BUENA lo cual indica un riesgo BAJO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 6, 2026

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

En el reporte de las 18:00 horas se coloca a la CDMX y su zona conurbada en la categoría BUENA.

El Índice AIRE y SALUD permite comunicar de manera sencilla los niveles de contaminantes atmosféricos y asociarlos con posibles riesgos para la población. El SIMAT monitorea contaminantes como ozono (O₃), partículas PM10 y PM2.5, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, entre otros parámetros.

Con una condición de riesgo bajo, la población puede realizar sus actividades habituales sin que el reporte general indique una situación extraordinaria de contaminación.

A las 15:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es BUENA lo cual indica un riesgo BAJO a la salud. #SIMAT_CDMX pic.twitter.com/RQ6yDyR17X — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 5, 2026

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental?

Con el reporte señalado a las 18:00 horas, no se observa una condición general de mala calidad del aire que por sí misma implique una Contingencia Ambiental. Sin embargo, las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día.

Ante esto, las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones del Índice AIRE y SALUD, especialmente durante los periodos en que suelen presentarse mayores concentraciones de ozono.

El monitoreo oficial puede consultarse en el sitio de Calidad del Aire de la CDMX, donde se actualizan los datos de las estaciones de vigilancia atmosférica. Por ahora, los habitantes de la capital reciben una buena noticia: el aire se mantiene en niveles favorables. ¿Cómo estará la calidad del aire durante las próximas horas?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.