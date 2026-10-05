¡Golpe al bolsillo! Suben las tarifas del Suburbano y el transporte de Teotihuacán a CDMX

Moverse entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se volvió más caro durante 2026: El Tren Suburbano, ahora integrado al servicio del Tren Felipe Ángeles, ajusto sus tarifas, mientras que una de las principales rutas de autobuses entre Teotihuacán y la capital, también aumentó su precio.

El caso que generó mayor inconformidad recientemente fue el de la ruta que con Teotihuacán con Indios verdes, Deportivo 18 de marzo y la Central del Norte: El pasaje pasó de 54 a 60 pesos, un incremento de seis pesos, por lo que usuarios ya realizaron una protesta para exigir explicaciones acerca del ajuste.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Tren Suburbano en CDMX?

En el caso de Tren Suburbano, las tarifas vigentes desde el 5 de abril de 2026, establecen un costo de $11.50 pesos para trayectos cortos y $26.50 pesos para recorridos largos. El ajuste quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El recorrido ferroviario conecta Buenavista con Cuautitlán, mientras que la infraestructura también forma parte de la conexión hacia el IFA mediante el Tren Felipe Ángeles.

Adiós a la tarifa anterior: esto cuesta ahora viajar de Teotihuacán a CDMX y usar el Suburbano Transporte más caro en Edomex: aumentan el Suburbano y el pasaje de Teotihuacán a CDMX (Redes Sociales)

¿Cuánto subió el pasaje de Teotihuacán a CDMX?

El aumento más reciente corresponde a la línea de autobuses que cubre la ruta de Teotihuacán-CDMX. El boleto pasó de 54 a 60 pesos, es decir, seis pesos adicionales por el viaje.

Para quienes utilizan ese transporte de manera frecuente, el incremento representa un gasto adicional que pueda acumularse considerablemente durante el mes.

Con ambos ajustes, el costo de trasladarse entre la Zona Metropolitana y algunos de los principales destinos del Valle de México vuelve a poner el precio del transporte en el centro de la conversación: ¿Cuánto estás gastando actualmente para llegar a CDMX?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.