Autos que no pueden circular en CDMX y Edomex hoy jueves 20 de agosto

El fin de semana está cada vez más cerca y si no quieres pagar una multa por incumplir el programa Hoy No Circula, revisa las restricciones que hay para este jueves 20 de agosto.

Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, se prohíbe circular a ciertos vehículos con el programa Hoy No Circula; estos son los carros que no pueden salir este 20 de agosto.

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Hoy No Circula: ¿qué carros no salen este jueves 20 de agosto?

Según el calendario del Hoy No Circula, este jueves 20 de agosto no circulan los carros con:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Es importante señalar que la restricción por el Hoy No Circula entra en vigor desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm de este jueves 20 de agosto.

¿A qué carros no les aplica el Hoy No Circula?

También vale la pena aclarar que no todos los vehículos entran en estas prohibiciones del programa Hoy No Circula.

Los vehículos que cuentan con holograma 00 y 0, eléctricos e híbridos, unidades de emergencia y transporte público sí podrán circular este jueves 20 de agosto.

Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, estas restricciones podrían sufrir modificaciones, por lo que se recomienda estar pendiente de los avisos.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

En caso de circular siendo uno de los vehículos con prohibición, podrías ser acreedor a una multa de hasta 3 mil pesos, según el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Si no respetas el Hoy No Circula, deberás pagar entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale en 2026 a una cantidad de entre 2 mil 300 y más de 3 mil 500 pesos.

Pero además de la sanción económica, tu auto podría ser remitido al corralón y pasar algunos días ahí, lo que incrementaría el monto.

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