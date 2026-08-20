Después de los candelabros de estilo victoriano en la Estación Hidalgo, ahora el Metro de la CDMX tiene una nueva obra en sus instalaciones, pero esta vez con un mural.

“Aposteosis”, del artista mexicano Federico Kampf, es un mural instalado en la Estación Auditorio de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

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Características de “Aposteosis”, el nuevo mural en el Metro CDMX

Según lo informado por el propio Federico Kampf, para la instalación de este mural se ocuparon 12 mil piezas, las cuales fueron colocadas en 34 días.

“Aposteosis” cuenta con una superficie de 750 metros cuadrados, la cual se distribuye en tres narrativas distintas de los seis murales, que se conforma por 200 cuadros cada uno.

El Metro acerca a las personas usuarias al arte, con “Apoteosis”, se podrá disfrutar el arte en los muros de la estación Auditorio, la pintura como pedagogía popular y el espacio público como forma de identidad y democracia. #CulturaMetro pic.twitter.com/9OMIQGqcMw — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2026

Otra de las características de “Aposteosis” es que fue realizado con una técnica que permite a los espectadores ver distintas imágenes, esto dependiendo del ángulo desde donde lo aprecien.

Este mural de la Estación Auditorio busca ser diferente a cualquier otra obra y pretende generar una experiencia visual camaleónica para los usuarios del STC Metro.

Buscarán Récord Guinness por “Aposteosis”

Pero además de ser parte de las obras de modernización del Metro, el mural “Aposteosis” está en camino para entrar a los libros de la historia.

Pues “Aposteosis” aspira a obtener el Récord Guinness como el mural holográfico más grande del mundo.

Al momento de su revelación la obra recibió un certificado con el que comenzó, formalmente, el proceso para poder ser incorporado al Guinness World Récord.

Arte, tecnología y una nueva experiencia se encuentran en la estación Auditorio de la Línea 7.



“Apoteosis”, del artista Federico Kampf, es un mural holográfico de 750 m², integrado por más de 12 mil piezas de acrílico que dan vida a tres historias que cambian ante la mirada de… pic.twitter.com/r7bAISwXRE — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2026

Remodelaciones por aniversario del Metro

El mural “Aposteosis” es parte de las celebraciones y trabajos de renovación de cara a un nuevo aniversario del STC Metro.

Además, se han realizado trabajos de mantenimiento mayor como mejoras en pisos, iluminación y áreas de circulación en algunas estaciones de la Línea 2.

También, se han integrado al Metro espacios culturales y visuales dentro de la red para la apreciación de los usuarios de este medio de transporte.

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