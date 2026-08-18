EN VIVO: Retrasos en las Líneas 1, 7, 8, A y B del Metro CDMX; Metrobús sin contratiempos hoy martes 18 de agosto

¡No llegues tarde! Los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y tiempos de espera de más de 10 minutos durante este martes 18 de agosto.

De acuerdo a usuarios en redes sociales, los principales retrasos se dan en las líneas 1, 7, 8, A y B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no reportan afectaciones precisas.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX no tiene contratiempos y se restableció la circulación en la línea 4, luego de una tarde del lunes con afectaciones.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/vYT9OFloYc — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 18 de agosto

Así avanza el Metro CDMX este martes

06:01 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 1 del Metro CDMX; agilizan la circulación de los trenes en la línea rosa

del Metro CDMX; agilizan la circulación de los trenes en la línea rosa 06:01 horas: más de 15 minutos de espera en la línea 7 del Metro CDMX; no se reportan afectaciones en el servicio

del Metro CDMX; no se reportan afectaciones en el servicio 06:00 horas: el Metro CDMX registra afluencia baja y circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, A y B

en las 05:50 horas: reportan retrasos en la línea B del Metro CDMX y las autoridades agilizan la circulación, así como la salida de los trenes desde las terminales

y las autoridades agilizan la circulación, así como la salida de los trenes desde las terminales 05:50 horas: retrasos en la línea 8 del Metro CDMX ; no reportan averías

; no reportan averías 05:20 horas: reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX ; no se mencionan afectaciones

; no se mencionan afectaciones 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX durante este 18 de agosto

06:06 horas: reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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