Calles colapsadas por bloqueos y rodadas en CDMX hoy

Todos los días en la CDMX se llevan a cabo movilizaciones sociales y para que tomes previsiones te decimos qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy sábado 15 de agosto.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones y habrá cortes a la circulación en:

10:00 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez y en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán; en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

08:00 horas en Astas de Ciudad Universitaria.

10:00 horas en Monumento a la Revolución.

12:00 horas en Explanada del Monumento a la Revolución.

19:00 horas en Carr. México Pachuca, colonia Atzacoalco CTM, alcaldía Gustavo A. Madero (Provenientes del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México).

19:30 horas en Parque Calles Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza.

20:00 horas en Parque Recreativo Francisco I. Madero Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

20:15 horas en Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, colonia Militar Marte.

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