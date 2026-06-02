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Cae árbol de 8 metros en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza

Bomberos de CDMX y elementos de Protección Civil atendieron el llamado de emergencia tras la caída de un árbol de jacaranda de 8 metros en la colonia Moctezuma.

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Por: Yael Toribio
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