EN VIVO: Marcha y bloqueos colapsan calles de CDMX hoy sábado

A lo largo del día de hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX, así que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones debido a que habrá cierres viales.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se llevará a cabo una marcha a las 11:00 horas del monumento a la Revolución rumbo a la Alameda Central.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos?

También habrá cierres viales en:

10:00 horas en Local del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui López No. 23, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Campana y Augusto Rodin, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Lago Musters No. 13, colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo.

14:00 horas en Sede de Sorece, Asociación de Psicólogas Feministas A.C. en Roble No. 3, colonia Sta. María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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