Encuentra 21 restos humanos sin identificar en el lago de Chalco, alcaldía Tláhuac

La tarde de este viernes 10 de abril se confirmó que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX), localizaron 21 restos óseos humanos en el lago de Chalco ubicado en la alcaldía Tláhuac de la capital.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el hallazgo se dio como parte del operativo “Sable CDMX”, el cual tiene como objetivo localizar a personas con reporte de desaparición dentro de la capital del país.

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Localizan restos óseos en el lago de Chalco en Tláhuac

Según información oficial dada a conocer, a pesar de que se informó sobre el hallazgo este 10 de abril, los 21 restos óseos fueron localizados desde el pasado 8 de abril en una zona deshabitada cercana al lago de Chalco en la alcaldía Tláhuac.

Adicional al hallazgo antes mencionado, se informó que también se pudieron identificar hasta 22 restos de animales en el mismo lugar, por lo cual se abrieron las investigaciones correspondientes para dar con los posibles responsables.

Vale la pena mencionar que durante la investigación en el lago de Chalco, participaron un total de 151 elementos navales que se encargaron de salvaguardar las labores realizadas por la comisión de búsqueda en los más de 16 mil metros cuadrados del área.

¿Dónde denunciar personas desaparecidas en la CDMX?

El hallazgo de los restos humanos localizados en Tláhuac se da en el marco de la información de la ONU que señala una crisis importante en México sobre la desaparición de personas, pues dieron cifras que superan los 130 mil casos sin atender en la República Mexicana por parte del Gobierno de Morena.

Por ello, en caso de estar en una situación similar sobre personas desaparecidas, se puede emitir la denuncia correspondiente ante la comisión antes señalada en el siguiente enlace, el cual está abierto las 24/7.

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