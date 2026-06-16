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Tras cuatro horas, reabren parcialmente Periférico Norte
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Tras más de 5 horas, liberan Periférico Norte a la altura de Naucalpan
Tras más de cinco horas de bloqueo por parte de transportistas, se liberó la vialidad en el Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México.
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Publicado
16/06/2026
🕐
21:46
Por:
Yael Toribio
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