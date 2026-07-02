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Hay mala calidad del aire en CDMX hoy y el riesgo es alto, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

Este jueves hay partículas contaminantes en la CDMX por lo que la calidad del aire es mala, así que se recomienda a la población tomar previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de analizar cómo está la calidad del aire y hoy hay partículas contaminantes que dañan la salud y si se rebasan los límites podría activarse la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte de hoy, la calidad del aire en CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM2.5 producidos por la combustión de vehículos, fábricas y quemas.

Son altamente peligrosos debido a que pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y pueden provocar enfermedades respiratorias, padecimientos cardiacos y problemas cardiovasculares.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque haya presencia de contaminantes no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, se recomienda a la población vulnerable como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre .

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

  • Optar por utilizar la bicicleta o el transporte público
  • Disminuir o evitar el uso de plásticos de un solo uso
  • Desarrollar naturaleza sostenible mediante corredores verdes
  • Sembrar árboles y fomentar la regeneración de plantas
  • Recoger, separar y eliminar los residuos de forma segura

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