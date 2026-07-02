EN VIVO: Lluvias provocan avance lento en el Metro CDMX; Metrobús con retrasos en L1 hoy 2 de julio

Las lluvias continúan en la mayor parte de la Ciudad de México (CDMX) y durante este jueves 2 de julio 2026 ya afectan el tránsito de los principales transportes públicos: el Metro y Metrobús.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B tuvieron que activar marcha de seguridad y reducir la velocidad de los trenes debido a las precipitaciones.

Mientras que el Metrobús CDMX no menciona afectaciones en el servicio de sus líneas; sin embargo, usuarios reportan en redes sociales que las estaciones comienzan a llenarse y hay retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 1.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 2 de julio

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.