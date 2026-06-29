Minuto a minuto: Retrasos de 15 minutos y trenes que se quedan parados en las líneas A, 2 y 3 del Metro CDMX; Metrobús modifica su servicio

Los servicios del Metro CDMX y el Metrobús registran retrasos hoy lunes 29 de junio en varias de sus líneas debido a la falla de trenes, la lluvia y la alta afluencia de usuarios.

La Línea 3 del Metro CDMX, que va de Indios Verdes a Universidad, es una de las más afectadas este lunes, pues se tuvo que implementar marcha de seguridad debido a la presencia de lluvia.

Además, en la Línea A, una persona que no trabaja en el Metro CDMX tuvo que ser retirada de la zona de vías, lo que provocó retrasos de más de 20 minutos en el paso de trenes.

¿Cómo es el avance del Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de junio?