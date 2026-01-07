Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX arrancará en la estación Universidad antes del Mundial 2026

Este miércoles 7 de enero de 2026 a través de una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada dio a conocer que los trabajos de remodelación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) iniciarán dentro de la estación Universidad con miras a terminar las obras hasta finales de 2028.

De acuerdo con la mandataria capitalina, las obras de remodelación en vías y andenes tendrán una inversión de hasta 41 mil millones de pesos, esto gracias a que la Línea 3 es una de las dos más largas y utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) por capitalinos y habitantes del Estado de México (Edomex).

¿Cuándo inician los trabajos en la Línea 3 del Metro CDMX?

Brugada Molina señaló que las obras de remodelación en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX comenzarán “en los próximos días”, esto con la intervención de los talleres, estacionamientos y garajes que son cruciales para iniciar con el resto de los trabajos.

La misma mandataria capitalina destacó que se prevé que esta primera fase de la remodelación en la línea que va de Universidad a Indios Verdes concluya antes del inicio del Mundial 2026, esto para evitar afectaciones durante el evento deportivo.

¿Cómo serán los trabajos de remodelación de Indios Verdes a Universidad?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer desde 2025 y en este inicio del 2026, los trabajos de remodelación de la Línea 3 se harán de manera escalonada para evitar afectaciones a las y los usuarios del Metro CDMX.

Entre los trabajos que se tienen previstos en este tramo del STC, están los siguientes puntos:

Renovación de sistemas eléctricos

Renovación de sistemas hidráulicos

Renovación en andenes

Renovación en señalizaciones

Gobierno CDMX comprará 45 unidades para la Línea 3 del Metro

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se prevé la compra de hasta 45 nuevas unidades para la Línea 3 del Metro capitalino, los cuales serán más innovadores y cómodos para el traslado de los cientos de miles de usuarios que utilizan esta red de movilidad.

