Atención conductores, tomen sus precauciones porque hoy lunes 22 de junio se reporta caos vehicular en Periférico Sur tras un accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos.

El incidente provoca filas kilométricas en plena hora pico y en este comienzo de semana, por lo que se exhorta a los conductores a buscar alternativas para llegar a tiempo a sus destinos.

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¿Qué pasó en Periférico Sur?

Aproximadamente a las 7:35 de la mañana se registró un choque y una volcadura entre vehículos particulares al cruce de Canal de Chalco, alcaldía Xochimilco, dejando una persona lesionada.

El accidente ocurrió en la cuchilla de incorporación, en intersección de un retorno, luego de que un vehículo color gris que circulaba en extrema derecha con dirección a la avenida Tláhuac cometiera un error al manejar, lo que provocó que terminara impactado por otro automóvil.

¿Cuál es el estado de salud del herido tras el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil gris resultó con golpes en la pierna, pero su vida no corre riesgo.

Caos vial en Periférico Sur

El fuerte accidente ya provoca afectaciones viales entre la zona de Viaducto Tlalpan, con dirección a Tláhuac, tras el cierre a la circulación.

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