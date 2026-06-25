EN VIVO: Marcha de ciclistas y bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas y alternativas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones informó que se tienen previstas marchas y bloqueos que paralizarán calles de la CDMX, principalmente en la alcladía Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Según la información de las autoridades, se tienen previstos cierres viales en las siguientes calles y horarios:

A las 10:00 horas, Resistencias MX realizará una manifestación en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para las 12:00 horas, Laboratorio 4:20 se reunirá en Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 14:00 horas habrá bloqueos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá marchas hoy en CDMX?

La Comunidad Ciclista llevará a cabo una marcha a las 10:00 horas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Se espera una foro de alrededor de 100 personas.

Alternativas viales

Algunas alternativas viales ante estos cierres son:

Avenida 100 Metros

Bucareli

Circuito Interior

Río de la Loza

Avenida Cuauhtémoc

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 2 Sur o Eje 3 Sur

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