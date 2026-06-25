Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Suman 164 muertos y más de 900 heridos tras terremotos en Venezuela
/Ciudad/Nota

EN VIVO: Marcha de ciclistas y bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas y alternativas

En la CDMX hoy se llevarán a cabo bloqueos y diversas movilizaciones sociales que provocarán tráfico pesado y cierres viales en diferentes alcaldías, así que automovilistas, a tomar previsiones.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones informó que se tienen previstas marchas y bloqueos que paralizarán calles de la CDMX, principalmente en la alcladía Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Según la información de las autoridades, se tienen previstos cierres viales en las siguientes calles y horarios:

A las 10:00 horas, Resistencias MX realizará una manifestación en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para las 12:00 horas, Laboratorio 4:20 se reunirá en Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 14:00 horas habrá bloqueos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá marchas hoy en CDMX?

La Comunidad Ciclista llevará a cabo una marcha a las 10:00 horas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Se espera una foro de alrededor de 100 personas.

Alternativas viales

Algunas alternativas viales ante estos cierres son:

  • Avenida 100 Metros
  • Bucareli
  • Circuito Interior
  • Río de la Loza
  • Avenida Cuauhtémoc
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 2 Sur o Eje 3 Sur

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO