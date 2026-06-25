Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Suman 164 muertos y más de 900 heridos tras terremotos en Venezuela
/Ciudad/Nota

Autos que se quedarán en casa por el Hoy No Circula este 25 de junio

El Hoy No Circula es una medida obligatoria en CDMX y Edomex; los conductores que no la respeten se ganarán una multa

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El Hoy No Circula de este jueves 25 de junio aplica para los autos con engomado verde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, así que toma precauciones porque esta medida aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las restricciones en la circulación terminarán en punto de las 10:00 de la noche, es decir que si personal de tránsito te detiene te pondrá una multa nada que no le agradará a tu cartera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Para qué autos no aplicará el Hoy No Circula?

Algunos automóviles quedan exentos del Hoy No Circula y estos son los que tienen hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Así que tienes alguno considérate afortunado o afortunada.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX o Edomex ?

El Hoy No Circula es una medida obligatoria y no respetarla te puede llevar a pagar una multa de hasta 3 mil 519 pesos, sin mencionar que las autoridades pueden llevar tu auto al corralón.

Otras multas costosas para los conductores

  • Invasión del carril del Metrobús: de 4 mil 500 a 6 mil 788 pesos
  • Pasarse un semáforo en rojo: de mil 131 pesos 2 mil 262 pesos
  • Estacionarse en carriles exclusivos: de 2 mil 341 a 3 mil 519 pesos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO