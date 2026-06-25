Autos que se quedarán en casa por el Hoy No Circula este 25 de junio

El Hoy No Circula de este jueves 25 de junio aplica para los autos con engomado verde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, así que toma precauciones porque esta medida aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las restricciones en la circulación terminarán en punto de las 10:00 de la noche, es decir que si personal de tránsito te detiene te pondrá una multa nada que no le agradará a tu cartera.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 25 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/HnQdYwVMl8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 25, 2026

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¿Para qué autos no aplicará el Hoy No Circula?

Algunos automóviles quedan exentos del Hoy No Circula y estos son los que tienen hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Así que tienes alguno considérate afortunado o afortunada.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX o Edomex ?

El Hoy No Circula es una medida obligatoria y no respetarla te puede llevar a pagar una multa de hasta 3 mil 519 pesos, sin mencionar que las autoridades pueden llevar tu auto al corralón.

Otras multas costosas para los conductores

Invasión del carril del Metrobús : de 4 mil 500 a 6 mil 788 pesos

: de 4 mil 500 a 6 mil 788 pesos Pasarse un semáforo en rojo : de mil 131 pesos 2 mil 262 pesos

: de mil 131 pesos 2 mil 262 pesos Estacionarse en carriles exclusivos: de 2 mil 341 a 3 mil 519 pesos

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