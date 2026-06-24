Como todos los días la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer los autos que tienen restricciones por el Hoy No Circula este miércoles 24 de junio, el cual aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), así como en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo señalado por las autoridades ambientales de la capital y el Edomex, el programa aplicará para los autos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 y 2 respectivamente.

Es importante aclarar que la restricciones por este programa aplican en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas tanto en la CDMX como en el Edomex, por lo cual se deberá tomar precauciones por las multas de tránsito correspondientes.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Vale la pena mencionar que no respetar el programa Hoy No Circula, puede resultar en multas que van desde los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, los cuales se deberán pagar en los depósitos vehiculares de las autoridades de tránsito de la Ciudad de México y el Estado de México según corresponda.

Es importante mencionar que las autoridades de tránsito, están facultadas en remitir al corralón a las unidades infractoras, por lo cual se deberá tomar en cuenta el proceso de pago con los documentos oficiales del vehículo.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de que la CAMe establece los autos con restricciones por el Hoy No Circula, es importante recordar que la medida está exenta para autos como los siguientes:

Eléctricos

Híbridos

Motocicletas

Autos con placas de personas con discapacidad

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

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