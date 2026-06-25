EN VIVO: Metro CDMX con retrasos de 20 minutos; Metrobús sin desvíos hoy 25 de junio

¡A un día del fin de semana! El transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta algunos retrasos durante las primeras horas de este jueves 25 de junio, especialmente en el Metro y Metrobús.

En el caso del Sistema de Transporte Público (STP) Metro, los usuarios reportaron retrasos principalmente en la Línea B; no obstante, las autoridades mencionan que existe baja afluencia en las líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12.

Mientras que el Metrobús CDMX, por el momento, no presenta desvíos ni estaciones cerradas, por lo que se prevé un avance fluido principalmente en las líneas que pasan sobre Paseo de la Reforma e Insurgentes.

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